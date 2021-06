Israel bombardeia alvos materiais do Hamas em Gaza no primeiro ataque sob novo governo

The New York Times, O Estado de S.Paulo

JERUSALÉM - Os militares israelenses informaram nesta quarta-feira, 15, que realizaram ataques aéreos na Faixa de Gaza, depois que autoridades disseram que o grupo militante Hamas havia lançado balões incendiários do território palestino contra o sul de Israel. Foi o primeiro momento de hostilidades desde a guerra aérea de 11 dias entre Israel e o Hamas no mês passado.

Informações fornecidas por palestinos apontam que um dos ataques causou danos a propriedade, mas não houve relatos imediatos de vítimas em Gaza, uma faixa urbana densamente povoada.

Os militares israelenses disseram que foram atacados compostos militares pertencentes ao Hamas, que controla o território palestino, alegando que eles eram usados ​​como instalações e locais de reunião para agentes terroristas dos grupos Khan Yunis e Brigadas Gaza.

O aumento das tensões foi o primeiro teste de um novo governo de coalizão israelense com apenas três dias de mandato. Tudo começou quando o governo permitiu que uma marcha judaica de extrema direita passasse pelas áreas palestinas de Jerusalém na noite de terça-feira, apesar das objeções dos partidos árabes e de esquerda na coalizão, e apesar das ameaças do Hamas de retaliação.

A marcha foi uma versão reduzida de uma manifestação de extrema direita originalmente planejada para o mês passado, que o Hamas citou para justificar o lançamento de foguetes em direção a Jerusalém em 10 de maio, iniciando a última guerra aérea entre os militantes e Israel.

Gaza mal começou a se recuperar dos combates do mês passado, que mataram pelo menos 250 palestinos e 13 israelenses, e danificaram mais de 16 mil casas, de acordo com as Nações Unidas. Militantes de Gaza dispararam mais de 4 mil foguetes contra Israel. A reconstrução ainda não foi reiniciada para valer, e Israel e Egito, que controlam o acesso a Gaza, ainda estão retendo ajuda financeira e material importante.

Alguns analistas acreditam que esses fatores impediram o Hamas de lançar ataques de foguetes em grande escala após a provocante marcha judaica de terça-feira por Jerusalém, um evento anual conhecido como marcha das bandeiras. O Hamas frequentemente lança balões incendiários no sul de Israel, e eles tendem a ser menos destrutivos do que foguetes, embora às vezes chamuscem grandes extensões de terras agrícolas e terras perto de casas.

O novo primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, que prestou juramento no domingo, assumiu uma posição dura contra o lançamento desses balões no passado e criticou um governo anterior por sua falta de resposta.

Poucos meses antes de ser nomeado ministro da Defesa, em 2019, Bennett escreveu em um tuíte que aqueles que lançavam os balões eram terroristas que deveriam ser mortos. De acordo com o Ynet, um site de notícias israelense, ele também disse naquele ano que os balões eram fatais e prejudicaram a dissuasão israelense contra o Hamas.

“Um balão explosivo é como um míssil antitanque”, disse ele. "Quem quer que lance um é um terrorista que está tentando matar israelenses e deve ser atingido.”

O novo governo está sob grande pressão da direita para que seja duro com o Hamas - tanto internamente, no seu partido Yamina, quanto externamente, no partido Likud do ex-primeiro-ministro Binyamin Netanyahu. Alguns membros da coalizão insistiram que qualquer bloqueio da marcha de bandeiras estaria cedendo a ameaças de terroristas.