Israel bombardeia Gaza após lançamento de foguete

Aviões israelenses bombardearam a Faixa de Gaza na noite dessa terça-feira, 18, após o lançamento de um foguete a partir do território palestino em direção ao sul do Estado hebreu. De acordo com militares de Israel, um complexo militar do Hamas foi atingido durante a ofensiva aérea, mas nenhuma vítima foi registrada.

O ataque concretiza as ameaças feitas pelo presidente de Israel, Reuven Rivlin, que já havia advertido o Hamas sobre o lançamento de balões incendiários em direção ao território israelense. Segundo Rivlin, os atos terroristas poderiam "provocar uma guerra".

Leia Também Israel bombardeia Gaza em retaliação aos balões incendiários

Apesar disso, novos balões e um foguete foram lançados na terça, provocando 40 focos de incêncio no sul de Israel, segundo bombeiros do país. Após o ataque, Israel respondeu com bombardeios a partir de jatos de combate e outros aviões, contra posições do Hamas, segundo o Exército. A investida aérea aconteceu pouco antes da meia-noite.

"Um complexo militar da organização terrorista Hamas foi atingido", afirma um cominicado das forças armadas israelenses. Nenhuma vítima foi registrada.

Há 12 dias, Israel responde com bombardeios e com um endurecimento do bloqueio contra o território palestino como represália. O lançamento de foguetes e balões incendiários, segundo autoridades israelenses, provocaram mais de 100 incêndios do outro lado da fronteira.

"O terrorismo que recorre a foguetes e balões é uma forma de terrorismo como qualquer outro", declarou Rivlin, durante uma visita aos bombeiros na zona de fronteira. "O Hamas deveria saber que isto não é um jogo. Chegará o momento em que terão que decidir... Se querem guerra, terão guerra", completou.

Desde 2008 Gaza foi cenário de três guerras entre Israel e os movimentos armados palestinos. Apesar da trégua decretada no ano passado, após a mediação da ONU, Egito e Catar, confrontos esporádicos acontecem entre os movimentos armados de Gaza, incluindo o Hamas, e Israel./ AFP