Israel bombardeia Gaza e mata 17 antes de cessar-fogo

Ashraf al-Kidra, um oficial de saúde palestino, disse que a casa da família se localiza na cidade de Khan Younis e foi alvo de um ataque aéreo israelense no início da manhã. A polícia de Gaza informou que houve pesados bombardeios de tanques israelenses no norte e no leste do território.

O cessar-fogo terá início às 8h da manhã (2h, de Brasília) desta sexta-feira e durará por 72 horas. O acordo foi intermediado pelo secretrário de Estado dos EUA, John Kerry, e oficiais das Nações Unidas. Nesse período de trégua, o Egito irá tentar mediar negociações entre Israel e o Hamas, na tentativa de estendê-la por um período mais longo.

Mais de 1,4 mil palestinos morreram desde o dia 8 de julho, quando a ofensiva de Israel contra a Faixa de Gaza teve início. Nesse período, 61 soldados israelenses e três civis morreram vítimas de foguetes do Hamas. Fonte: Associated Press.