Israel começa a remover parte de barreira na Cisjordânia

O reposicionamento da barreira representou uma grande vitória para os palestinos do vilarejo de Bilin, mas eles disseram que a estrutura deveria ser removida completamente e prometeram continuar com seus protestos semanais. Segundo Tzur, com o reposicionamento cerca de 55 hectares de terra serão devolvidos aos palestinos.

Os militares israelenses argumentam que a barreira era necessária para a segurança do assentamento de Modiin Illit, e argumentam que terão menos tempo para reagir em caso de uma possível infiltração. "Esta é uma nova ameaça, mas podemos lidar com isso", disse o coronel Saar Tzur.

O vilarejo de Bilin perdeu metade de sua área por causa da barreira, e protestos semanais contra a estrutura muitas vezes resultaram em confrontos entre ativistas e tropas israelenses.

Israel começou a construir a barreira no final de 2002, em meio a uma onda de ataques suicidas em suas cidades. A estrutura, porém, ocupa parte da Cisjordânia, e críticos dizem que ela foi projetada para tomar uma área reivindicada pelos palestinos. As informações são da Associated Press.