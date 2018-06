Israel compra seis submarinos Dolphin da Alemanha

O Parlamento da Alemanha aprovou a venda em novembro passado e concordou em pagar por US$ 180 milhões na transação ou cerca de um terço do valor dos submarinos. Israel já tem três submarinos Dolphin em operação na sua Marinha. No ano passado, o governo alemão deixou em suspenso as vendas dos submarinos a Israel, após o governo israelense prosseguir com a construção de casas em assentamentos de colonos judeus na Cisjordânia, que é um território palestino. O governo alemão mudou de ideia após o governo de Israel ter liberado milhões de dólares em direitos alfandegários à Autoridade Nacional Palestina.

As informações são da Associated Press e da Dow Jones.