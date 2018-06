Israel confirma prisão de estrangeiro misterioso

De acordo com o Ministério da Justiça de Israel, a família do prisioneiro foi notificada após a detenção e os direitos dele foram "preservados". A nota do governo limita-se a informar que o prisioneiro possuía dupla cidadania, uma delas israelense, sem revelar a outra. Uma investigação encerrada há um mês e meio concluiu que o prisioneiro suicidou-se, mas um juiz israelense pediu que fosse investigada a possibilidade de negligência por parte do Estado.

Hoje, a Australian Broadcasting Corporation (ABC) identificou o prisioneiro como Ben Zygier, também conhecido como Ben Allen, um cidadão australiano que imigrou para Israel em 2000. Quando morreu, ele tinha 34 anos, era casado com uma israelense e tinha dois filhos.

Segundo a ABC, Zygier trabalhava para o Mossad, serviço israelense de espionagem internacional, e enforcou-se na cela projetada especialmente para a detenção de Yigal Amir, o militante judeu de extrema-direita que em 1995 assassinou o então primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin. Ele teria sido preso por má conduta a serviço do Mossad.

Depois da divulgação da notícia pela ABC, o Ministério de Relações Exteriores da Austrália confirmou que o prisioneiro em questão era natural do país. Legisladores australianos exigiram respostas e o governo do país prometeu uma análise rigorosa do caso.

O chanceler australiano, Bob Carr, qualificou como "perturbadora" a possibilidade de haver cidadãos do país espionando a serviço de outros governos. "Australianos não deveriam trabalhar nem exercer função de coleta de informações para governos estrangeiros usando seus passaportes", declarou Carr à ABC.

Ainda segundo ele, a chancelaria australiana soube ainda em 2010 que Allen fora preso, mas somente depois que a família pediu a repatriação de seus restos mortais à Embaixada da Austrália em Tel-Aviv.

O caso remonta a junho de 2010, quando o portal de notícias Ynet, de Israel, publicou nota sobre a existência de um prisioneiro (identificado apenas como "Prisioneiro X") cujos crimes eram desconhecidos. Em 27 de dezembro do mesmo ano, o Ynet publicou que um prisioneiro mantido em confinamento solitário suicidara-se duas semanas antes.

Ambas as notas foram tiradas do ar pouco depois de terem sido publicadas. Em Israel, a censura militar tem poder para suprimir ou impedir a publicação de reportagens consideradas nocivas à segurança do país. O escritório de censura israelense recusou-se a comentar o caso.

Em Israel, a imprensa local vinha sendo proibida de noticiar o caso até hoje, quando caiu a ordem judicial que impedia a mídia de tratar do assunto. As informações são da Associated Press.