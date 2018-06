O conflito, que se estende por sete semanas, deixou 64 militares israelenses mortos e seis civis.

A mídia israelense informava ontem que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não levou a proposta de cessar-fogo para votação, aprovando-a unilateralmente, devido a resistência no gabinete de segurança do governo de Israel, que tinha preferência pela continuação do combate. Fonte: Associated Press.