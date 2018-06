Israel confirma que míssil fazia parte de treinamento

"O Ministério da Defesa de Israel e a agência de defesa de mísseis norte-americana (MDA, na sigla em inglês), nesta terça-feira de manhã às 09h15 (horário local; 3h15 de Brasília) lançaram com sucesso um míssil de radar do tipo Ankor", disse em um comunicado. "O teste foi iniciado a partir do Mediterrâneo e dirigido a partir de uma base do Exército no centro de Israel".

A declaração mencionava apenas um míssil.

Segundo agências de notícias russas, o Ministério da Defesa de Moscou disse que seu sistema de alerta tinha detectado o lançamento de dois mísseis balísticos da parte central do Mediterrâneo. Os objetos teriam sido disparados em direção a costa oriental do Mar Mediterrâneo na manhã desta terça-feira.