Israel confirma ter aceito acordo para trégua em Gaza

Israel confirmou nesta terça-feira ter chegado a um acordo com o grupo extremista Hamas e a Jihad islâmica para encerrar as sete semanas de conflito na Faixa de Gaza, que já deixaram mais de dois mil palestinos mortos. O cessar-fogo teve início às 13h (de Brasília).

Em depoimento, o Hamas declarou vitória. "Nós estamos aqui hoje para declarar a vitória da resistência, a vitória de Gaza, com a ajuda de Deus, e a firmeza de nosso povo e da nobre resistência", disse o porta-voz do grupo, Sami Abu Zuhri, em uma coletiva de imprensa no hospital Shifa, em Gaza.

Após o início do cessar-fogo, tiros de celebração foram disparados em Gaza. Músicas geralmente reservadas para os feriados muçulmanos eram ouvidos dos alto-falantes das mesquitas da região.

Ziad Nakhala, membro de alto escalão da Jihad Islâmica, disse que o acordo pede um cessar-fogo "ilimitado" e a concordância de Israel em aliviar o bloqueio a Gaza, de forma a permitir a entrada de suprimentos e materiais de construção no território costeiro. Sob esses termos, Israel prometeu aliviar as restrições gradualmente, enquanto o Hamas prometeu interromper o lançamento de foguetes em direção a Israel.

Conversações sobre questões mais complexas, como a exigência do Hamas para a construção de um aeroporto e de um porto em Gaza, começarão em um mês, afirmou ele. Fonte: Associated Press.