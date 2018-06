Israel construirá 272 novas casas na Cisjordânia ocupada

O passo final do processo de aprovação coincide com o encerramento de uma nova viagem do secretário de Estado dos EUA, John Kerry, ao Oriente Médio como parte dos esforços em busca de um acordo de paz entre israelenses e palestinos.

De acordo com o grupo Paz Agora, contrário aos assentamentos, autoridades israelenses publicaram ontem no diário oficial os planos de construção nas colônias judaicas de Ofra e Karnei Shomron. As obras podem começar dentro de alguns dias.

O major israelense Guy Inbar confirmou a publicação do plano de obras. Segundo ele, o plano foi aprovado em outubro pelo governo.

Kerry deixou a região hoje. A expectativa é de que ele regresse ao Oriente Médio na próxima semana e apresente uma proposta com as bases de um eventual acordo. Fonte: Associated Press.