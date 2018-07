Israel cria abrigo antiaéreo com playground infantil

A cidade de Sderot, em Israel, que fica a cerca de 1,6 quilômetro da Faixa de Gaza, construiu um centro recreativo em que crianças podem brincar com segurança mesmo em meio a um ataque de mísseis.

O Centro Recreativo Coberto de Sderot custou aproximamente US$ 5 milhões (cerca de R$ 10,4 milhões) e conta com brinquedos diversos dentro do espaço que abrigava um armazém têxtil. Mas o local teve sua estrutura reforçada com 300 toneladas de aço.

A área conta ainda com campo de futebol, quadra de vôlei, muro de escalada, um cinema e vários brinquedos. No caso de um ataque aéreo de mísseis, as crianças e seus pais podem ir rapidamente para uma área segura do abrigo.

Do lado de fora, brinquedos e playground abandonados são um símbolo do medo na cidade de um ataque de mísseis.

Mesmo com a proximidade de Gaza, apenas três isralenses foram mortos desde o início do conflito entre Israel e militantes do Hamas. Do lado palestino, mais de cem pessoas já foram mortas em ataques, entre elas várias crianças. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.