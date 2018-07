Israel cria força-tarefa para conter onda de protestos O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, decretou hoje a criação de uma força-tarefa encarregada de encontrar formas para reduzir o custo de vida no país, um dia depois de uma onda de protestos em várias regiões. Pelo menos 100 mil pessoas foram às ruas em cidades de Israel ontem à noite, na mais recente demonstração de insatisfação da sociedade com o custo de vida e a disparidade de renda no país.