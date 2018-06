Israel dá sequência a plano para expandir colônias

Segundo a ONG, o exército do país autorizou o plano de construção das unidades em diversos assentamentos. A aprovação militar é uma etapa preliminar do processo. A autorização final depende do governo, que na semana passada aderiu a uma nova iniciativa de paz com os palestinos mediada pelos Estados Unidos.

Na avaliação do Paz Agora, a autorização do exército à construção de novas habitações para colonos judeus em áreas reivindicadas pelos palestinos é uma "prova das intenções nada genuínas do governo de negociar seriamente".

Os palestinos reivindicam a fundação de um Estado independente na Cisjordânia, na Faixa de Gaza e em Jerusalém Oriental. Os territórios foram capturados por Israel em 1967, na Guerra dos Seis Dias. Desde então, Israel passou a construir assentamentos judaicos nas áreas ocupadas. Hoje, mais de meio milhão de colonos judeus vivem nesses assentamentos. Fonte: Associated Press.