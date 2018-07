Israel demite vice-embaixador nos EUA por vazamento de informações

JERUSALÉM - Israel demitiu seu vice-embaixador em Washington por supostos vazamentos de informações sobre discussões secretas envolvendo os Estado Unidos, disseram fontes diplomáticas nesta quarta-feira, 5.

Segundo essas fontes, Dan Arbell, antigo vice-diretor para assuntos da América do Norte no Ministério das Relações Exteriores de Israel, foi removido depois que outro diplomata envolvido no caso foi liberado por serviços de segurança.

A porta-voz do Ministério do Exterior, Ilana Stein, disse que "um alto oficial está retornando após seu mandato chegar ao fim". Ela descreveu o ocorrido como incomum, mas recusou fazer comentários sobre as circunstâncias ou a identidade do oficial.

O antigo suspeito dos vazamentos que ocorreram em 2009, Alon Bar, trabalhava na época como vice-diretor do Ministério para assuntos estratégicos, um papel em grande parte dedicado ao monitoramento de atividades iranianas. Após a suspensão, ele foi nomeado como embaixador na Espanha.

A imprensa israelense publicou no ano passado comentários feitos a portas fechadas de Michael Oren, embaixador de Israel em Washington, descrevendo "uma crise de proporções históricas" nas relações bilaterais após a administração Obama ter censurado assentamentos judaicos na Cisjordânia.

Netanyahu descreveu os relatos como exagerados, apontando o apoio público de Obama ao reforço militar de Israel, e no último mês, sua campanha diplomática palestina para colocar de lado as negociações de paz ao pedir seu reconhecimento nas Nações Unidas.