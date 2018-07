Israel descarta ataque ao Irã 'no momento'

Atualizado às 11h10

JERUSALÉM - O ministro da Defesa de Israel, Ehud Barak, descartou nesta quinta-feira, 1, um ataque contra as instalações nucleares do Irã "no momento", mas disse que todas as opções estão em estudo. De acordo com o jornal israelense Haaretz, Barak disse que o país não está procurando uma guerra contra Teerã.

Ainda segundo o jornal, Barak disse que ficaria satisfeito se medidas diplomáticas e sanções tivessem sucesso em afastar o Irã dos planos nucleares.

Em uma entrevista concedida à rádio pública israelense, Barak disse que o país não tem intenção "de agir no momento. Não devemos nos envolver em uma guerra quando ela não é necessária, mas pode chegar um momento em que teremos de enfrentar alguns testes".

'Corretos'

O Haaretz diz ainda que o ministro elogiou a resposta de governos europeus à invasão da Embaixada britânica em Teerã. Na quarta-feira, Londres expulsou o corpo diplomático iraniano, fechou o escritório na capital do Irã e rebaixou as relações com o regime de Mahmud Ahmadinejad.

Paris, Berlim e Oslo seguiram, retirando seus embaixadores de Teerã. Segundo Barak, os países agiram de forma "correta".

'Todas as opções'

"Nossa posição não mudou em três pontos: um Irã nuclear é inaceitável, estamos determinados a impedir isso, e todas as opções estão sobre a mesa", disse.

Israel e potências lideradas pelos EUA temem que o Irã busque secretamente armas nucleares. Teerã nega essa ambição e diz ter apenas um programa nuclear com fins pacíficos, como a produção de energia.

Com Agência Estado e AP