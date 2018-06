Israel descobre tesouro de moedas de ouro medievais

JERUSALÉM - Israel divulgou nesta quarta-feira, 18, a descoberta da maior quantidade de moedas de ouro medievais já encontradas no país. O tesouro foi localizado acidentalmente por mergulhadores amadores e tem mais de mil anos.

De acordo com o Diretor da Unidade Marítima de Arqueologia, Kobi Sharvit, as moedas foram provavelmente arrastadas por tempestades recentes na região e fornecem "evidências históricas fascinantes" da era Fatímida, nos séculos 10 e 11. A moeda mais antiga da coleção é um dinar produzido em Palermo, na Sicília, na segunda metade do século 9.

Segundo Sharvit, as moedas podem ter vindo de um navio que naufragou a caminho do Egito para entregar dinheiro de impostos ou de um navio mercante ao longo da costa do Mediterrâneo. Ele ainda afirmou que os arqueólogos esperam que as próximas escavações ajudem a "complementar o conhecimento de todo o contexto arqueológico e assim responder as muitas questões que permanecem sem resposta sobre o tesouro".

Ao encontrarem as moedas, os mergulhadores acreditaram que fossem de brinquedo, mas acabaram mostrando-as para as autoridades. Arqueólogos da marinha, usando detectores de metal, acharam então um grande espaço com moedas de diversas denominações, dimensões e peso. Todas as moedas foram entregues ao governo.

Robert Kool, curador da Autoridade de Antiguidades, afirmou que as moedas estão em condições excelentes, não precisando de nenhuma limpeza, apesar de terem ficado no fundo do mar por um milênio. "O ouro é um metal nobre e não é afetado pelo ar ou pela água. Muitas das moedas encontradas estavam com marcas de dente e mordidas, prova de que foram inspecionadas pelos comerciantes", disse. / ASSOCIATED PRESS