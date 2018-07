Israel detém presidente do Parlamento palestino Soldados israelenses detiveram ontem o presidente do Parlamento palestino, Aziz Dueik, membro do Hamas. Ele foi preso, acusado de pertencer a um grupo terrorista, em um posto de controle em Jaba, entre Ramallah e Jerusalém, quando seguia para Hebron. no sul da Cisjordânia. Um total de 23 dos 74 deputados do Hamas no Parlamento palestino, que tem 132 membros, estão em prisões de Israel.