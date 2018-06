Israel deve pedir que Congresso americano bloqueie ajuda para a Autoridade Palestina

JERUSALÉM - Israel pedirá ao Congresso dos Estados Unidos que interrompa a ajuda financeira aos palestinos caso recorram ao Tribunal Penal Internacional (TPI) para processar militares ou governantes israelenses, segundo uma fonte do governo citada nesta segunda-feira, 5, pelo jornal israelense Haaretz.

A fonte, que pediu anonimato, afirmou que o governo de Binyamin Netanyahu entrará em contato em breve com congressistas americanos pró-Israel para pedir que cumpram uma lei, aprovada no mês passado nos EUA, que estabelece o bloqueio da ajuda à Autoridade Palestina (AP) nessas circunstâncias. Washington concede uma ajuda oficial aos palestinos de cerca de US$ 400 milhões ao ano.

Na sexta-feira 2, um funcionário do Departamento de Estado americano alertou sobre possíveis "consequências" se os palestinos continuarem o processo para ingressar ao TPI, iniciado semana passada pelo presidente da AP, Mahmoud Abbas, com a assinatura dos documentos para pedir a adesão ao tribunal.

A adesão pode abrir caminho para a apresentação de denúncias dos palestinos contra governantes e altos comandantes israelenses por violação dos direitos humanos e crimes de guerra nos territórios ocupados.

Em resposta ao pedido, Israel anunciou no domingo o congelamento das transferências mensais do dinheiro que o país arrecada para a AP em impostos e taxas de alfândegas, neste momento de aproximadamente 500 milhões de shekels (cerca de US$ 127 milhões).

O Haaretz afirma que Netanyahu espera conseguir o respaldo da nova maioria republicana, tanto no Congresso como no Senado dos EUA, para que a ajuda de Washington seja bloqueada.

Segundo o jornal, após o reajuste em ambas as câmaras, vários cargos importantes ficaram em mãos de políticos pró-Israel e a legislação é muito rígida para impedir qualquer tipo de intervenção por parte do presidente americano, Barack Obama.

A Casa Branca vê a suspensão da ajuda com preocupação porque colocaria a AP em dificuldades na hora de pagar os salários de milhares de funcionários. /EFE