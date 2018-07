Israel diz esperar que Egito cumpra do acordo de paz Jerusalém, 24/06/2012 - O primeiro-ministro de Israel disse esperar que a paz do país com o Egito continue intacta após a eleição de um presidente muçulmano. A país estava apreensivo com a possibilidade de um integrante da Irmandade Muçulmana assumir o governo no país vizinho, já que o grupo não reconhece Israel formalmente.