Israel diz que ativistas usarão enxofre em ação Fontes militares israelenses afirmaram ao jornal The Jerusalem Post que integrantes da flotilha que pretende furar o bloqueio imposto à Faixa de Gaza planejam atacar soldados do país com sacos de enxofre. "Isso é uma arma química e, se jogada contra um soldado, pode causar paralisia", disse a fonte. "Se o enxofre chegar perto de fogo, o soldado pode queimar como uma tocha." Um representante da flotilha disse que as acusações são uma tentativa antecipada de justificar uma resposta violenta.