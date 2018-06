Israel diz ter interceptado navio com armas iranianas

As Forças Armadas de Israel anunciaram ter interceptado nesta quarta-feira um navio no Mar Vermelho, entre a Eritreia e Sudão, que carregava "armamento avançado" iraniano supostamente destinado à Faixa de Gaza. "Mais cedo, o IDF (Exército israelense) evitou uma tentativa de contrabandear um carregamento iraniano de armamento avançado destinado a organizações terroristas que operam na Faixa de Gaza", disse o Exército em comunicado.

O navio, chamado KLOS C, levava foguetes de fabricação síria M-302 e foi interceptado mais de 1,6 mil quilômetros ao sul de Israel entre as costas do Sudão e da Eritreia, afirmou o porta-voz militar tenente-coronel Peter Lerner a repórteres. Ele ressaltou que os M-302 têm alcance de até 160 quilômetros e teriam melhorado significativamente as capacidades de militantes de Gaza, colocando quase todo o território de Israel sob alcance. O grupo militante libanês Hezbollah usou M-302 em uma guerra com Israel em 2006, segundo as Forças Armadas israelenses. Autoridades iranianas ainda não se manifestaram sobre as acusações de Israel.

A operação, de codinome "Revelação Completa", ocorreu após meses de trabalho de inteligência. Lerner afirmou que a carga foi montada na Síria. De lá, as armas foram levadas em voo para o Irã, de onde partiram a partir do porto de Bandar Abbas. O carregamento se destinava ao Sudão, de onde seria movimentado por terra através do Egito para Gaza.

Conforme o tenente-coronel, a tripulação de 17 homens do navio, que navegava com bandeira do Panamá, não era considerada suspeita e, provavelmente, não sabia o qual era o conteúdo do carregamento.

O ministro da Defesa de Israel, Moshe Yaalon, disse que as armas eram estrategicamente "importantes". "O Irã treina, financia e arma grupos terroristas na região e em todo o mundo e suas tentativas frustradas de transferir armas descobertas esta manhã são mais uma prova disso", afirmou. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.