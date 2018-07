Israel é acusado de sabotar navio com destino a Gaza

Esta seria a segunda embarcação da flotilha a sofrer sabotagens, segundo os próprios organizadores da empreitada. Mais cedo nesta semana, ativistas acusaram Israel de danificar um barco sueco que também integraria a iniciativa. Os ativistas ainda não informaram quando pretendem zarpar do porto grego de Piraeus, base de operações da flotilha. O governo israelense não comentou as acusações.

Entre 300 e 400 ativistas devem partir esta semana para Gaza e tentar romper o bloqueio israelense imposto após o Hamas tomar o poder no território palestino, em 2007. No ano passado, uma flotilha similar foi barrada por forças israelenses que mataram nove ativistas turcos, um deles também cidadão norte-americano. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.