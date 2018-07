Israel e Alemanha cooperam para perseguir suspeitos nazistas

JERUSALÉM - Israel e Alemanha iniciaram uma campanha legal para perseguir e denunciar judicialmente centenas de criminosos de guerra nazistas, informou nesta quinta-feira o diário israelense "Ha'aretz".

Após a condenação do ucraniano John Demjanjuk em maio, a instituição 'caça-nazistas' Simon Wiesenthal deu início a uma estreita cooperação com representantes do Escritório Central das Administrações de Justiça do Estado, em Stuttgart, para acelerar a investigação de casos similares.

Segundo o periódico, há uma lista formada por cerca de quatro mil nomes de suspeitos, mas muitos deles estão mortos ou doentes, o que impediria um julgamento.

A iniciativa começou depois que Demjanjuk, de 91 anos, foi condenado em Munique a cinco anos de prisão por cumplicidade no assassinato de 28.060 judeus durante o Holocausto, após ter sido deportado dos Estados Unidos, onde vivia desde a década de 1950.

O caso deste ucraniano é o primeiro a chegar a uma condenação em um caso de nazismo sem evidências diretas de participação em um assassinato específico, pelo que abre a porta para futuras penas desse tipo.

O Centro Simon Wiesenthal pretende que após esta sentença a Justiça alemã comece a analisar milhares de casos similares.