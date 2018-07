Israel e ANP se reunirão amanhã

Segundo o porta-voz do ministério jordaniano de Relações Exteriores, Mohammed Kayed, o encontro pretende ser o primeiro passo para a retomada das conversas de paz diretas entre a Autoridade Palestina e Israel. A ANP rompeu o diálogo direto depois de o governo israelense rejeitar estender a moratória sobre a construção de assentamentos em Jerusalém Oriental e Cisjordânia.

A meta do encontro é alcançar um acordo antes do final de 2012, como propôs o Quarteto em 23 de setembro. A secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, considerou positiva a marcação do encontro, que ela classificou como "urgente". / AP