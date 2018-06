Israel é atingido por foguetes lançados no Líbano

O tenente-coronel Peter Lerner, que atua como porta-voz dos militares de Israel, afirmou que os militares responderam com disparos de artilharia contra a fonte do disparo, no Líbano. No entanto, ele afirmou não estar claro se o novo fronte foi "simbólico ou algo mais substancial".

A National News Agency, agência estatal do Líbano, informou que dois foguetes foram disparados a partir do país na sexta-feira. Ninguém reivindicou a responsabilidade pelo ataque até o momento.

Já na região sul, os militantes de Gaza dispararam mais de 400 foguetes desde que Israel deu início a uma ofensiva contra a região em busca de alvos do Hamas, mas o sistema antiaéreo israelense interceptou a maioria deles. Nesta sexta-feira, sirenes de ataques aéreos foram ativadas mais uma vez no país, incluindo pela primeira vez na cidade de Haifa, no norte. Fonte: Associated Press.