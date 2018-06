Israel é cão que ladra e não morde, diz porta-voz do Parlamento do Irã

O Estado de Israel foi comparado a um cachorro que ladra e não morde pelo porta-voz do Parlamento do Irã, Ali Larijani, neste sábado, em relação às críticas ao programa nuclear iraniano. "Israel faz muito barulho sobre este assunto, mas não se atreve a atacar o Irã", disse ele. Larijani disse que "Israel se comporta como cães que ficam latindo, mas não atacam".

O porta-voz disse que Israel não cometeria o erro de atacar o Irã porque o país não estaria preparado para brincar com o próprio destino. Larijani foi o principal negociador nuclear do Irã e é extremamente leal ao regime do país. As informações são da Associated Press.