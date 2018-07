Israel e Egito acertam acordo para troca de prisioneiros

JERUSALÉM - Israel anunciou nesta segunda-feira, 24, que fez um acordo com o Egito que prevê a libertação de um israelense preso por espionagem em troca de 25 egípcios detidos.

"Por meio dos esforços dos dois países, e com a ajuda dos Estados Unidos, o Egito aceitou libertar Ilan Grapel", afirma um comunicado divulgado pelo Escritório do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Grapel, de 27 anos e que tem nacionalidade israelense e americana, foi detido no Egito há alguns meses durante as manifestações da Praça Tahrir. Desde então, ele se encontra preso sob suspeita de ser agente do serviço secreto do Mossad e de ter encorajado os distúrbios da Primavera Árabe.

Em troca do jovem, Israel libertará 25 egípcios, entre eles três menores de idade, que cumprem pena por diferentes delitos, "nenhum deles contra a segurança", segundo o escritório do primeiro-ministro.

A medida, que deve ser aprovada na terça pelo Gabinete para Assuntos de Segurança presidido pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, acontece após Israel ter feito um acordo com o movimento islamita Hamas na semana passada, no qual o soldado israelense Gilad Shalit foi solto em troca de 477 presos palestinos na primeira fase, e de 550 na segunda.