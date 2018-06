Israel e EUA testam mísseis enquanto Kerry tenta acordo

A Organização de Defesa de Mísseis de Israel e a Agência de Defesa de Mísseis norte-americana concluíram com "sucesso" o lançamento do sistema antimísseis balísticos Arrow-3 sobre o Mediterrâneo, diz comunicado do Ministério.

O Arrow, concebido para conter mísseis de longa distância, interceptou mísseis semelhantes ao iraniano Shihab-3 em uma série de condições.

Em novembro, Israel e Estados Unidos testaram uma parte separada o sistema de defesa aérea de mísseis israelense, o David''s Sling (Estilingue de David, em tradução livre). Foi a primeira vez que o David''s Sling foi testado "inteiramente" com a identificação do míssil, lançamento e abatimento do alvo.

O objetivo do David''s Sling é preencher a lacuna entre o Arrow e o Domo de Ferro, que segundo autoridades tem como meta interceptar projéteis que vão de "mísseis Grad ao Scud".

O Iraque disparou mísseis de longo alcance Scud contra Israel durante a Guerra do Golfo, em 1991.

Israel e Estados Unidos também testaram o sistema Arrow em setembro, num exercício conjunto no Mediterrâneo quando Washington estudava uma ação militar contra a Síria, embora o Pentágono tenha informado que o teste não teve ligação com o conflito sírio.

O teste desta sexta-feira aconteceu quando Kerry se reunia com autoridades israelenses e palestinas numa tentativa de fechar um acordo de paz. Fonte: Dow Jones Newswires.