Israel e Hamas começam cessar-fogo humanitário

Os ataques continuaram até às 4h (de Brasília) desta quinta-feira. A polícia da cidade de Rafah disse que um tanque atirou contra um casa, matando pelo menos três pessoas. Já o Exército de Israel afirmou que pelo menos 15 foguetes foram disparados contra Israel nesta manhã. Um ataque de 13 militantes palestinos foi bloqueado logo cedo a partir de um túnel construído na Faixa de Gaza.

No décimo dia de confronto, mais de 220 palestinos e um israelense morreram, segundo as autoridades. Fonte: Associated Press.