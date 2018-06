Israel e Hamas concordam em manter trégua até segunda-feira

WASHINGTON - Israel e Hamas concordaram, nesta quinta-feira, 31, com um cessar-fogo incondicional de 72 horas a partir das 8 horas (hora local) de amanhã, 1º, segundo comunicado da Organização das Nações Unidas (ONU). A suspensão do conflito tem caráter humanitário e não implica a retirada de tropas da Faixa de Gaza.

“Durante esse período, civis em Gaza vão receber ajuda humanitária urgente e ter a oportunidade de realizar atividades vitais, entre as quais enterrar os mortos, cuidar dos feridos e refazer os estoques de alimentos”, disse a declaração. Também serão feitos reparos na infraestrutura de água e energia.

Assim que o confronto for suspenso, representantes palestinos e israelenses retomarão as negociações no Egito para tentar estabelecer um cessar-fogo de longo prazo.