Israel e Hamas divergem sobre troca de prisioneiros

Um representante israelense disse que Israel vai selecionar os demais 550 palestinos que serão libertados em dois meses. Ele falou em condição de anonimato em razão da sensibilidade da questão.

Mas Saleh Arouri, representante do Hamas, disse que Israel concordou com as diretrizes sobre quem será libertado, dentre elas a prioridade para idosos e prisioneiros com longas penas.

As divergências nas declarações podem aumentar as tensões antes da segunda parte da troca. Schalit ficou em poder de militantes ligados ao Hamas por mais de cinco anos. As informações são da Associated Press.