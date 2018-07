Israel e Hamas podem declarar cessar-fogo em breve O presidente do Egito, Mohamed Morsi, disse neste sábado que seu governo está em contato com israelenses e o grupo palestino Hamas e que há indicações de que os dois lados podem chegar a uma trégua "em breve". "Há algumas indicações de que pode haver um cessar-fogo em breve", disse Morsi em entrevista coletiva ao lado do premiê turco, Recep Tayyip Erdogan. Morsi acrescentou, porém, que "não há garantias" de que isso vá ocorrer.