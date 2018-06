Israel e milicianos de Gaza entram em confronto

Os milicianos palestinos dispararam ao menos sete foguetes contra Israel, declarou o exército, que informou ter feito ao menos 30 ataques aéreos contra Gaza durante a noite.

Os combates recomeçaram nesta terça-feira depois que os milicianos de Gaza dispararam dezenas de foguetes contra Israel horas antes de expirar um cessar-fogo mediado pelo Egito. A contraofensiva israelense casou a morte de uma criança e de uma mulher.

O Estado judeu chamou de volta a sua delegação do Cairo e respondeu aos foguetes com ataques aéreos, enquanto os negociadores palestinos disseram que as negociações haviam chegado ao fim.

Os combates encerraram as esperanças de uma trégua duradoura depois de uma guerra que um mês que causou a morte de mais de 2 mil pessoas, em sua maioria palestinos. Fonte: Associated Press.