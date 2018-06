Israel e palestinos aceitam trégua em Gaza, diz Egito Israel e os militantes palestinos concordaram com um cessar-fogo na Faixa de Gaza, informou o governo do Egito na noite desta segunda-feira. A partir da sexta-feira, bombardeios israelenses contra o território palestino, adotados em represália a ataques feitos por militantes com foguetes contra o território de Israel, deixaram 24 palestinos mortos. Oito pessoas ficaram feridas em Israel.