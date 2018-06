Israel e palestinos estendem trégua em 5 dias, diz Egito

Atualizado às 19h

JERUSALÉM - Israel e representantes palestinos concordaram ontem no Cairo em estender a trégua na Faixa de Gaza por cinco dias, segundo o governo egípcio, que mediou as negociações. O acordo foi alcançado a poucos minutos do fim do recente cessar-fogo, de 72 horas, iniciado na segunda-feira.

O chefe da delegação palestina, Azzam Ahmed, disse que faltava acordo sobre alguns pontos fundamentais, como o fim do bloqueio a Gaza. O desarmamento do Hamas, segundo ele, não foi discutido.

Um pouco antes, Israel tinha acusado o Hamas de lançar foguetes no sul do país. Um porta-voz do grupo radical tinha rejeitado a participação no incidente.

O Exército israelense, no entanto, acusou as milícias de continuar com os ataques e bombardeou o território palestino. Segundo comunicado, cinco projéteis caíram ou foram interceptados no sul de Israel. / AP, AFP e REUTERS