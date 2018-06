Israel entregará corpos de mais de 100 palestinos à ANP até o fim da semana

O governo de Israel começará a entregar nos próximos dias à Autoridade Nacional Palestina (ANP) os corpos de mais de uma centena de palestinos que está em seu poder.

"Está previsto que nesta quarta-feira 65 corpos sejam entregues, sendo que o restante será enviado nos próximos dias", confirmou à agência Efe uma fonte palestina da OLP (Organização para a Libertação da Palestina).

Há dez dias, o escritório do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou que começaria a transferir os cadáveres de mais "de 100 terroristas palestinos que morreram em ataques a Israel".

Essa decisão foi comunicada logo após o encontro entre o chefe negociador israelense, Itzhak Molho, e o presidente palestino, Mahmoud Abbas, realizada em Ramala. Neste encontro, as autoridades abordaram as condições necessárias para retomar o processo de paz entre ambas as partes, o qual se encontra estagnado desde setembro de 2010.

No total, serão entregues os corpos de 130 palestinos, informou hoje o jornal Yedioth Ahronoth em sua versão online. De acordo com o jornal, o processo de entrega já foi iniciado e deverá ser concluído ainda neste fim de semana.

Em julho de 2011, o Executivo israelense esteve a ponto de entregar à ANP 84 cadáveres. No entanto, o ministro da Defesa, Ehud Barak, cancelou essa missão depois que os familiares de algumas vítimas israelenses de atentados palestinos condenassem a medida.