Israel ergue barreira nas colinas de Golã

O governo de Israel está construindo uma cerca, desde o início deste ano, que visa separar as Colinas do Golã - um território sírio ocupado por Israel - da fronteira do país com a Síria.

Israel afirma que a barreira tem por objetivo impedir que palestinos ou sírios invadam território israelense.

Em maio deste ano, diversos palestinos e sírios cruzaram as Colinas do Golã para a parte ocupada por Israel, durante as celebrações que marcaram o aniversário da Guerra dos Seis Dias, travada entre Israel e alguns de seus vizinhos árabes, em 1967.

Mas moradores sírios dizem que a cerca os separa de suas famílias e de seu país natal.