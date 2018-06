Israel está pronto para ataque terrestre em Gaza, diz jornal

TEL AVIV - Em entrevista ao portal Ynetnews, do jornal israelense Yediot Aharonot, um oficial de alto escalão do Exército assegura que o país estaria pronto para realizar um ataque por terra na Faixa de Gaza em resposta ao novo ciclo de ataques visto nos últimos dias. Segundo o militar, que não foi identificado no texto do Ynetnews, Israel "tem tudo o que necessita para realizar um ataque, caso seja preciso". Segundo ele, "não há controle em Gaza, nem distinção entre as forças políticas e militares do Hamas".

Veja também:

Na entrevista, o oficial garantiu que o Irã e a Jihad Islâmica na capital síria, Damasco, têm encorajado os ataques dos palestinos contra Israel. De acordo com ele, "não há um final em vista" para a nova escalada de violência. O militar disse, ainda, que o Hamas está pouco envolvido nos ataques recentes e responsabilizou a Jihad Islâmica, que "registrou aumento da popularidade em Gaza" pela violência.

As declarações foram feitas após a escalada de violência entre palestinos e Israel nos últimos quatro dias. Nesta segunda-feira, 12, Israel interceptou dois mísseis lançados pelos palestinos rumo ao seu território. De acordo com as forças armadas do país, 85% dos ataques feitos por militantes na Faixa de Gaza foram bloqueados. Por outro lado, Israel afirma ter matado 22 palestinos, incluindo comandantes da Jihad Islâmica e civis.