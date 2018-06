Israel expande ofensiva terrestre na Faixa de Gaza

O porta-voz do Exército israelense, o tenente-coronel Peter Lerner, disse que a intensificação da ofensiva envolveu mais infantaria, artilharia e forças blindadas dentro de Gaza. "Isso significa mais forças no chão", disse ele.

Lerner afirmou que os soldados encontraram "resistência substancial" de militantes, que dispararam mísseis antitanque. "Houve combates violentos e conflitos corpo a corpo", acrescentou.

Autoridades de Gaza disseram que a Faixa sofreu ataques pesados durante a noite, com mais de 20 pessoas mortas, principalmente no extremo leste. O número oficial de mortos está agora em 348, embora isso não inclua muitos dos recentes assassinatos.

Entre os mortos estão um jornalista palestino e um motorista de ambulância, segundo o ministério da saúde. Ataques israelenses também mataram a nora e dois dos netos de Khalil Al Hayya, parlamentar e um dos líderes do Hamas, de acordo com autoridades de Gaza.

Moradores da região contactados no domingo de manhã disseram que os confrontos se concentraram no flanco leste da Faixa de Gaza, perto do bairro de Shajaiyeh. Muitos descreveram um êxodo crescente no bairro e em Zeitoun.

De acordo com Robert Turner, da Organização das Nações Unidas (ONU), a expectativa é de que até 85 mil refugiados se escondam em abrigos até esta noite, cerca de 5% da população de Gaza. Ele afirmou que os abrigos estão ficando sem suprimentos, como colchões e kits de higiene, e que a ONU está direcionando parte dos insumos básicos da Síria para Gaza.

Falando com jornalistas no Hospital Al Shifa, de Gaza, Turner disse que o centro estava funcionando com poucos suprimentos e era necessário "garantir passagem segura de suas ambulâncias e equipes médicas".

Três civis israelenses e cinco soldados foram mortos desde que o país lançou uma ofensiva aérea na Faixa de Gaza, em 8 de julho, informou o Exército israelense. Fonte: Dow Jones Newswires.