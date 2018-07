Israel fecha acessos a Cisjordânia e Gaza por ocasião do Yom Kippur

JERUSALÉM - Israel fechou os acessos aos territórios da Cisjordânia e de Gaza desde a meia-noite desta sexta-feira, 7, e até a noite de sábado, 8, por ocasião do Yom Kippur, a data mais sagrada do calendário hebreu, informou o Exército israelense.

Durante o fechamento do território ocupado, a passagem será exclusivamente autorizada para casos humanitários, médicos e ocasiões excepcionais, conforme a aprovação da Administração Civil.

O documento do Exército precisa que a decisão de fechar os acessos à Cisjordânia - Gaza permanece bloqueada desde Israel - responde a uma decisão do Ministério da Defesa e faz parte das medidas de segurança adotadas habitualmente durante as festividades judaicas.

"O Exército continuará operando com o objetivo de proteger os cidadãos de Israel enquanto mantém as atividades cotidianas dos palestinos", indica a nota.

Israel ficará paralisado durante 24 horas a partir do entardecer desta sexta-feira por ocasião da celebração do Yom Kippur (Dia do Perdão), data sagrada na qual os mais fervorosos jejuam e oram em introspecção por várias horas.