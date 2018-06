Israel fecha espaço aéreo no norte para voos civis As autoridades de Israel fecharam o espaço aéreo do norte do país para a aviação civil, informou a rede de televisão CNN neste domingo. A ordem ocorreu após um ataque de aviões israelenses contra militares sírios no início do dia. O "Wall Street Journal" afirmou, mais cedo, que as autoridades de Israel não confirmaram nem negaram que o Exército israelense é o responsável pelos ataques. Mas autoridades disseram que os mísseis, fabricados no Irã, tinham como alvo uma milícia do Hezbollah, no Líbano. As informações são da Dow Jones.