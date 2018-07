Israel forma novo governo dias antes da visita de Obama

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que visitará o país nesta semana, se pronunciou sobre a formação do novo governo israelense e afirmou que espera "trabalhar de maneira próxima" com o governo formado por Netanyahu.

"O presidente Obama espera trabalhar de maneira próxima com o primeiro-ministro e o novo governo para lidar com os diversos desafios que enfrentamos e avançar em pontos de interesse comum de paz e segurança", disse o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, em um comunicado. As informações são da Dow Jones.