Israel inicia processo de perdão a prisioneiros

O porta-voz do presidente Shimon Peres disse que recebeu a lista de prisioneiros hoje e que tem 48 horas para o perdão ser assinado. A troca provavelmente ocorrerá na terça-feira, 18.

Pelo acordo, 1.027 palestinos serão libertados em dois estágios em troca do sargento Gilad Schalit, capturado pelo Hamas em 2006. Entre os prisioneiros que serão libertados na troca estão palestinos que planejaram ataques com bombas suicidas. As informações são da Associated Press.