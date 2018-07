Israel inicia troca de Shalit por presos

Horas antes, a Suprema Corte israelense rejeitou apelações de parentes de vítimas de atentados, dando luz verde para o acordo pelo qual Israel deve obter a libertação de Shalit em troca - ao todo, 1.027 presos palestinos serão soltos.

Durante o dia, os parentes das vítimas exortavam os juízes - às vezes com gritos e insultos - a vetar o acordo. De outra parte, o pai de Shalit, Noam, defendia os termos do pacto fechado com o Hamas, com a mediação do Egito.

Turquia, Síria e Catar aceitaram receber os palestinos que deverão partir de vez para o exílio - ao todo, 40 dos 477 que seriam libertados hoje. Israel e Egito deverão manter encontros anuais para avaliar a questão dos exilados palestinos, disse o Hamas.

Pelo cronograma, Shalit deveria deixar o cativeiro e ser examinado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha hoje de manhã. Confirmada a transferência, Israel libertaria 27 mulheres palestinas. Em seguida, Shalit cruzaria a fronteira da Faixa de Gaza com o Egito e, em até 15 minutos, embarcaria num helicóptero rumo a Israel.

Os veículos com a primeira leva de presos, então, cruzariam as fronteiras da Cisjordânia e de Gaza. Numa base no sul de Israel, Shalit deveria receber seu celular antigo - o mesmo que usava quando foi capturado, em 2006 - e telefonar para a sua mãe, Aviva. Após exames, reencontraria sua família.

Reunido com representante da Associação de Vítimas do Terrorismo, o presidente de Israel, Shimon Peres, defendeu a libertação dos 1.027 palestinos - os restantes 550 serão soltos em dois meses. Peres solidarizou-se com as famílias, mas disse que "salvar a vida de um garoto israelense" era uma questão "moral e ética".

Ao lado de Shalit, o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu pretende discursar hoje dizendo que "a libertação de assassinos não é motivo de festa". Trechos do pronunciamento de Netanyahu foram revelados ontem à imprensa israelense. Três dos 26 integrantes de seu gabinete votaram contra o acordo.

Religiosos israelenses recriminaram a decisão de libertar palestinos condenados por terrorismo. Avihai Rontzki, ex-rabino-chefe das Forças Armadas, disse que Israel deve, a partir de agora, "matar terroristas até em suas camas". "Qualquer país normal destruiria aqueles que querem feri-lo", completou Rontzki.

Em meio à tensão que cerca a troca de presos, os EUA anunciaram ontem que Israel e a Autoridade Palestina voltarão a negociar no âmbito do Quarteto (grupo mediador formado por EUA, União Europeia, Rússia e ONU). Nessa fase, contudo, não haverá diálogo direto entre israelenses e palestinos. As potências se reunirão separadamente com os dois lados para tentar relançar negociações formais.