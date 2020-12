Israel iniciará vacinação contra covid em 27 de dezembro, diz premiê

TEL AVIV - O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, anunciou nesta quarta-feira, 9, que o país começará a administrar as vacinas contra a covid-19 em 27 de dezembro, após ter recebido um primeiro lote do imunizante produzido pela Pfizer.

Leia Também Emirados Árabes Unidos registram vacina da Sinopharm e dizem que a eficácia é de 86%

"As primeiras vacinações serão em 27 de dezembro", declarou em entrevista coletiva, detalhando que os serviços de saúde pública poderiam administrar 60 mil doses diárias – o que chamou de "grande número", considerando os 9 milhões de habitantes do país.

Netanyahu falou da pista do aeroporto Ben Gurion, onde um avião pousou com milhares de doses da vacina, o primeiro carregamento a chegar a Israel. Centenas de milhares de doses adicionais são esperadas nos próximos dias.

"Espero que os cidadãos de Israel se vacinem e, para garantir isso, gostaria de servir como um exemplo pessoal", disse Netanyahu enquanto os trabalhadores descarregavam os contêineres atrás dele. E acrescentou: "Estamos vendo a luz no fim do túnel".

Netanyahu pode ser o primeiro líder de um país a receber uma injeção contra o coronavírus, e sua inoculação viria em um momento em que as autoridades em todo o mundo estão tentando aumentar a confiança do público em várias dessas vacinas, desenvolvidas com base repentina.

“Eu acredito nessa vacina. Espero que receba a devida aprovação nos próximos dias”, disse Netanyahu./AFP, WP e AP