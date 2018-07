Israel intercepta foguete lançado em direção a Tel-Aviv

TEL-AVIV - O sistema antimísseis israelense, conhecido como "Domo de Ferro", interceptou um projétil lançado em direção a Tel-Aviv, de acordo com militares de Israel. Imagens da Associated Press Television News mostram uma nuvem de fumaça formada pelos disparos da bateria antimísseis, seguida de um clarão provocado pela interceptação do foguete.

Pessoas que estavam no calçadão em frente ao mar em Tel-Aviv comemoraram quando o foguete foi derrubado. Este foi o terceiro dia seguido em que militantes na Faixa de Gaza dispararam foguetes em direção a Tel-Aviv, considerada a capital comercial e cultural de Israel.

Autoridades israelenses disseram que o sistema "Domo de Ferro" interceptou cerca de 250 foguetes desde o início dos ataques, na quarta-feira.

Ataques

Israel bombardeou edifícios governamentais do Hamas na Faixa de Gaza neste sábado, 17, incluindo o gabinete do primeiro-ministro, depois que o governo de Israel autorizou a mobilização de até 75 mil reservistas, como preparação para uma possível invasão terrestre à região.

Autoridades em Gaza disseram que 41 palestinos, dos quais quase metade civis, incluindo oito crianças e uma grávida, foram mortos desde o início dos bombardeios aéreos de Israel. Três civis israelenses foram mortos por um foguete na quinta-feira.

Soldados israelenses observam lançamento de míssel - Ami Shooman/Israel Hayom/Reuters

Com AP e Reuters