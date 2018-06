Israel interromperá negociação de paz com palestinos O governo israelense vai interromper a negociação de paz com os palestinos em resposta a um novo acordo de unidade entre facções palestinas. O Gabinete de Segurança de Israel decidiu por unanimidade nesta quinta-feira cortar os contatos com os palestinos após uma reunião de cinco horas. O órgão anunciou a decisão em comunicado enviado a jornalistas.