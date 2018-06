Israel julgará jornalista por acesso a documento secreto

"No futuro próximo, acusações contra Blau serão apresentadas pelo crime de porte de informação secreta por pessoa não autorizada", informou o Ministério da Justiça do Estado judeu. Blau, no entanto, não será acusado de ter a intenção de prejudicar o Estado.

Blau usou informações contidas nos documentos secretos em um artigo publicado em 2008 pelo jornal Haaretz. Os documentos sustentavam sua afirmação de que os soldados de Israel receberam ordens de promover execuções extrajudiciais de supostos militantes palestinos apesar da vigência de uma proibição imposta pela Suprema Corte do país.

Posteriormente, o jornalista israelense devolveu a agentes israelenses os documentos secretos a que teve acesso. Se for considerado culpado, Blau pode ser condenado a até sete anos de prisão, segundo o grupo Repórteres Sem Fronteiras.

Dalia Dorner, presidente do Conselho de Imprensa de Israel, denunciou que o indiciamento "fere a liberdade de imprensa". As informações são da Dow Jones e da Associated Press.