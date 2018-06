Israel lança ataque aéreo contra Faixa de Gaza

A força aérea de Israel lançou um ataque neste sábado contra três áreas na Faixa de Gaza, horas após um foguete lançado por militantes da região explodir perto de uma casa no sul do território israelense. Em comunicado, as forças armadas afirmaram que "os ataques aéreos tinham como alvo uma área de atividade terrorista no norte da Faixa de Gaza, além de outras duas áreas na região central do território".

Na noite de sexta-feira, militantes da Faixa de Gaza dispararam um foguete Grad que explodiu no quintal de um prédio residencial na cidade israelense de Netivot. Uma pessoa foi levada para o hospital em estado de choque e o prédio foi danificado.

Na quinta-feira, aviões de Israel atacaram um campo de treinamento do grupo Brigadas Ezzedine al Qassam, O braço armado do Hamas, que governa a Faixa de Gaza. O ataque mais uma vez foi uma resposta ao disparo de foguetes contra o sul do território israelense.

Segundo o exército de Israel, mais de 480 projéteis foram lançados contra o país, vindos da Faixa de Gaza, somente este ano. As informações são da Dow Jones.