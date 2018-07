Israel liberta segunda leva de prisioneiros palestinos

Funcionários da prisão informaram que os prisioneiros que estão sendo libertados hoje possuem sentenças leves ou estão perto do fim de sua condenação. Apenas 41 irão retornar para Gaza. Mais de 500 serão enviados para a Cisjordânia, que é governado pelo presidente Mahmoud Abbas, do movimento Fatah, rival do Hamas. Estima-se que muitos dos prisioneiros libertados hoje tenham ligações com Abbas.

Israel tem interesse em apoiar Abbas em um momento em que grupos islâmicos, como o Hamas, estão aumentando seu poder em todo Oriente Médio. Ao contrário do Hamas, Abbas apoia um acordo pacífico com Israel. As informações são da Associated Press.